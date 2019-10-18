أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * عودة وفد “الحلو” إلى المفاوضات واتفاق بين الحكومة و”الثورية” * استقالات جماعية من حزب المؤتمر الوطني بالنيل الأبيض * رسالة خطية من سلفاكير للـ”البرهان” بشأن السلام في البلدين * التعايشي يؤكد تمسك وفد الحكومة بمنبر “جوبا” للمفاوضات آخر لحظة: * الحكومة تستورد مصانع لـ”الكِسرَة) * لجنة بشأن المفصولين منذ بداية الإنقاذ * الجهات العدلية تبحث في تفكيك نظام “البشير” Advertisements * استئناف التفاوض واتفاق مع “الثورية” * إقالات وتعيينات لمسؤولين * حصر ديون الصين على السودان الدار: * تركيا تنفي إيواء قيادات في نظام المخلوع * لجان مقاومة الخرطوم تؤكد مشاركتها بموكب 21 أكتوبر * وفاة (35) معتمراً في حادث حافلة على طريق المدينة المنورة * بدء محاكمة ستة نظاميين متهمين بقتل زميلهم بطلق ناري * عقيل يفاجئ الجميع ويتخلف عن قضية قتل * دبلوماسيون أمريكيون يفتحون حسابات مصرفية في السودان الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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