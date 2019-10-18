أعلنت الحكومة، الخميس، عن إعفاء رئيس مجلس إدارة جامعة سنار، من منصبه. وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بتوصية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا اليوم بإعفاء د. بابكر محمد توم من منصب رئيس مجلس إدارة جامعة سنار. ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "حمدوك" يعفي رئيس مجلس إدارة جامعة سنار من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.