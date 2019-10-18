انطلاق الدورة الـ15 لمعرض الخرطوم الدولي للكتاب

انطلق، الخميس، الدورة الخامسة عشر لمعرض الخرطوم الدولي للكتاب بأرض المعارض، تحت شعار (حنبنيهو) بمشاركة واسعة من دور نشر محلية وإقليمية ودولية.

وافتتح وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح اليوم، بحضور وزراء الثروة الحيوانية والسمكية والشباب والرياضة و الشئون الدينية والأوقاف ووكيل أول وزارة الثقافة والإعلام وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي والملحقين الثقافيين والمهتمين بالشأن الثقافي.

ولدي مخاطبته حفل الإفتتاح أعرب وزير الثقافة والإعلام عن شكره وإمتنانه للدول المشاركة بالمعرض وقال إن الدورة الحالية ستكون إحدي ثمرات الثورة المجيدة بإنفتاحها في دروب الفكر والثقافة ومتماشية مع أهداف الثورة عبر برامجها بمشاركة مبدعي الثورة فضلا عن برامج فكرية للنقاش والمداولة.

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وجدد فيصل محمد صالح تأكيده عدم وجود قيود علي الكتب وقطع وعدا بالإستعداد للدورة المقبلة فور إنتهاء هذه الدورة وقال "ستكون مختلفة في كل شئ" وحيا سيادته شركاء المعرض والرعاة ، وتابع " نريد حراكا ثقافيا فنيا لا يقتصر علي المعرض" .

من جانبه أوضح الدكتور جراهام عبد القادر وكيل وزارة الثقافة رئيس اللجنة العليا الجهد المبذول لإنجاح الدورة الحالية والبلاد تشهد وحدة وإستقرارا بعد ثورة مجيدة .

يذكر أن المعرض يحمل 200 ألف عنوان 15% منها عناوين جديدة ومشاركة 200 دار نشر محلي وخارجي.