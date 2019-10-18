وفاة أعظم راقصات الباليه في القرن العشرين

رحلت عن عالمنا أسطورة الباليه أليسيا ألونسو، والتي وصفت بأنها أعظم راقصات الباليه في القرن العشرين.

توفيت أسطورة الباليه أليسيا ألونسو، التي حققت شهرة عالمية في الأربعينيات وأدارت فيما بعد مؤسسة الباليه الكوبية الوطنية لعقود، توفيت عن 98 عاما.

وقال رئيس البلاد ميغيل دياز كانيل في تغريدة على تويتر "رحلت أليسيا ألونسو وتركت فراغا كبيرا لكنها تركت أيضا إرثا هائلا...شكرا يا أليسيا على عملك الخالد هذا".

وتعد ألونسو واحدة من أعظم راقصات الباليه في القرن العشرين وقد استغلت نجوميتها لتوسيع شهرة الباليه في بلدها وتكوين أكبر مدرسة للباليه في العالم.