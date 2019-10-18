اللجنة الفنية للحكام في الكاف تشيد بـ"عمر حامد"

أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بالحكم السوداني عمر حامد، والذي سوف يكافأ من الاتحاد العربي في التواجد بطواقم إدارة المباريات. ووجد الحكم الدولي السوداني عمر حامد الإشادة من اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في إطار الاشادات الدورية للحكام من أجل تشجيعهم على المزيد من التجويد وتحسين الاداء، وظل عمر حامد محل ثقة الكاف وسيكافا والاتحاد العربي في التواجد بطواقم إدارة المباريات.

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