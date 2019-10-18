"جوجل" ستخبرك عن حوادث السيارات في طريقك

يحمل التحديث الجديد لتطبيق الخرائط الجديد من جوجل، على نظام التشغيل (آي أو إس) iOS ، خدمة جديدة أعلنت عنها عملاق التكنولوجيا، وهي إبلاغ المستخدمين عن الحوادث المرورية والاختناقات المروية في طريقهم.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: “لطالما ساعدت خرائط جوجل الناس في الانتقال من النقطة “أ” إلى “ب” بأسهل طريقة ممكنة. واليوم نضيف المزيد من الأدوات التي تعكس المساهمات في الوقت الفعلي من المجتمع حتى تتمكن من البقاء على اطلاع أكثر عندما تكون خلف عجلة القيادة”.

وإلى جانب المزايا المقدمة لهواتف آيفون، التي تأتي إليها بعد مدة من توفرها لمستخدمي نظام أندرويد، إلا أن جوجل أضافت مزايا أخرى لنظامي أندرويد، وآي أو إس معًا، وهي تمكين المستخدمين من الإبلاغ عن مخاطر وحوادث القيادة الأخرى، مثل إنشاء الطرق، وإغلاق الممرات، والسيارات المعطلة، والأشياء الموجودة على الطريق، مثل الحطام.

يُشار إلى أن هذه المزايا أخذتها جوجل من تطبيق الملاحة (ويز) Waze، الذي استحوذت عليه في عام 2013 مقابل مليار دولار أمريكي، والذي يفضله كثير من المستخدمين على خرائط جوجل عند الحاجة إلى مثل هذه الميزات.

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وبدأت جوجل في شهر أيار/مايو الماضي توسعة ميزتي “الحد الأقصى للسرعة” Speed Limit، و”كاميرات السرعة” Speed Cameras ضمن خدمة الخرائط التابعة لها لتشمل الآن أكثر من 40 دولة حول العالم، بما في ذلك عددًا من الدول العربية: المملكة العربية السعودية، وقطر، وعُمان، وفلسطين، والكويت، والمغرب، وتونس، والأردن.

يُشار إلى أن المزايا الجديدة سوف تتوفر لخرائط جوجل في جميع أنحاء العالم لنظامي أندرويد، وآي أو إس قبل نهاية الأسبوع الحالي.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق خرائط جوجل لنظام أندرويد من متجر بلاي، ولنظام آي أو إس من متجر آب ستور.