البرهان يلتقي بالقائم بالأعمال الكندي

أشاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بمتانة العلاقات الثنائية مع دولة كندا، مؤكدا حرص حكومته على دعمها وتطويرها في المجالات كافة. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري بالقائم بالأعمال الكندي ايجين نوفك، والذي أكد في تصريح صحفي أن اللقاء تناول العديد من القضايا التي تهم البلدين، مؤكدا دعم دولة كندا للسودان وتعاونها التام في كافة المجالات خاصة بعد التغيير الذي حدث مؤخرا في السودان، مشيرا لدعم كندا وحرصها لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.

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