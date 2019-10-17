فوز السودان بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2020-2022

أعلنت بعثة السودان الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عن فوز السودان بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة (2020-2022م) في الانتخابات التي جرت اليوم الخميس خلال أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، فوزاً مؤزراً بعدد 175 صوتاً.

وهنأت البعثة الشعب السوداني بهذا الفوز وأعربت عن عن أسمى آيات الشكر والتقدير لكافة الجهات التي أسهمت في فوز السودان بعضوية مجلس حقوق الإنسان، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، البعثة الدائمة لجمهورية السودان بنيويورك وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إضافة إلى كل الدول الشقيقة والصديقة التي ساندت ترشيح السودان لعضوية المجلس.

ويجيء فوز السودان بعضوية مجلس حقوق الإنسان اعترافاً من المجتمع الدولي بالتطورات الإيجابية التي جرت في السودان في أعقاب ثورة ديسمبر المجيدة التي قادها الشعب السوداني من أجل الحرية والعدالة والعيش الكريم، وأظهر فيها شجاعةً وتصميماً أثارت إعجاب العالم. كما يمثل حافزاً مهماً للحكومة الانتقالية وهي تمضي قدماً نحو إرساء قيم الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة حكم القانون وترقية أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، ودافعاً لها لاستكمال الجهود التي ابتدرتها لمد جسور التعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية المختلفة، خاصة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي يستعد خلال الفترة القادمة لفتح مكتب قطري بالسودان وفقاً لاتفاقية المقر التي وقعتها وزيرة الخارجية السيدة أسماء محمد عبد الله مع المفوض السامي لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشليت بتاريخ 25 سبتمبر 2019م بنيويورك.

وإذ تتقدم البعثة الدائمة للسودان بجنيف للشعب السوداني بهذه التهنئة، ترجو أن تؤكد عزمها على العمل مع بقية الدول الأعضاء بالمجلس من أجل ترسيخ قيم حقوق الإنسان، والعمل على تحقيقها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.