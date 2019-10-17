كم يتقاضى عضو هيئة علماء السودان ؟

تحت هذا العنوان كتب عضو هيئة علماء السودان الداعية الاسلامي “محمد هاشم الحكيم” على صفحته بفيسبوك بحسب ما نقلت ” أخبار الخليج 365”.

مع قناعتي التامة ان الهيئة لم تلب اشواقنا ولم يصل دورها في التغيير حيث كنا نتمنى الا انني اقسم لكم برب العالمين انه لا يوجد اي مخصصات للاعضاء ولا سيارات ولا غيره، سوى عدد محدود من الاداريين اظنهم خمسة او يزيد.

ووصل الامر لدرجة انه كانت تصل دعومات من الخيرين توزع على فقراء الدعاة والعلماء في رمضان

وهي اتحاد اختياري لمن يرغب.

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مضيفاً: ولقد استجاب عدد مقدر من عضويتها للثورة وكانوا قادة فيها وشاركوا الاعتصام ومنهم من سجن سنينا او عذب او حرم.

اما مجمع الفقه فهو جهة رسمية عضويتها عشرون تقريبا يتم اختيارهم عبر رئاسة الجمهورية اغلبهم بمخصصات هامشية وهي الجهةالمسئولة عن الافتاء

الاعضاء ليسوا موظفون ولا مسئولية عمل على عاتقهم يخاسبوا عليها او يتقاضوا مقابلا

الهيئة مسجلة في العمل الطوعي كمنظمة فقط ولا تتبع للحكومة، هذه المناشير المكذوبة يروج لها لاجل تشويه السمعة فقط وما الفها الا حاقد مأجور مأزور يعلم انه كاذب، والله على ما نقول وكيل.

ويأتي دفاع “الحكيم” بعد قرار مجلس الوزراء الذى لاقى جدلاً واسعاً بضم الهيئة إلى مجلس الوزراء، في حين أنها منظمة طوعية، إضافة إلى هجوم بعض رواد مواقع التواصل على الهيئة واتهام عضويتها بالحظوة من قبل النظام السابق برواتب وسيارات ومخصصات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)