بالفيديو: لص يسرق سيارة في الخرطوم بطريقة غريبة

التاريخ: 17-أكتوبر-2019 فى : حوادث 27 مشاهدة في احدى ضواحي الخرطوم التقطت كاميرا مراقبة إحدى الشوارع لص يرتدي عراقي أبيض يسرق عربة اكسنت بطريقة غريبة جدا . Advertisements وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) أن اللص سرق بطارية العربة والتي لم تستغرق معه وقت طويل . الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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