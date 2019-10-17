أحزاب سياسية تدعو الحركات لإعلان وقف إطلاق النار وإطلاق المعتقلين

أكدت أحزاب سياسية أن قرار وقف إطلاق النار الذي اصدره رئيس المجلس السيادي يُمثّل خطوة مهمة من أجل إستمرار التفاوض وتهيئة المناخ المناسب للوصول لنتائج نهائية لتحقيق سلام شامل ودائم بكافة أنحاء البلاد.

Advertisements

و قال أبوبكر عبد الرازق القيادي بالشعبي في تصريح بحسب (smc) أنهُ ينبغي علي أطراف التفاوض تقديم تنازلات حقيقية للوصول لسلام، مشيراً إلي أن المواطنين تضرروا كثيراً من الحرب وآثارها، مبيناً أن البلاد تضررت أيضاً من خلال الأموال التي تُصرف علي الإستعداد العسكري فهي تُمثّل خِصماً علي إقتصاد الدولة، مؤكداً أهمية أن تحذو الحركات المُسلّحة حذو الحكومة وتعمل علي وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين لديها، والتنازل عن شرطها في إنسحاب الحكومة من المناطق التي تقع تحت نفوذ سيطرتها لأنها الجهة المسؤولة من حماية الحدود ومواطنيها.

من جانبه قال نورين آدم رئيس حزب الغد الديمقراطي إن قرار وقف إطلاق النار يُمثّل بداية صحيحة وحقيقية لحدوث إختراق فعلي في العملية السلمية بالبلاد، مشيراً إلي أنه يعتبر ضرورة قصوي لدي الشعب ترتكز عليه مسائل الديمقراطية وتحقيق تنمية مستدامة بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)