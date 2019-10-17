البرهان يتسلم رسالة خطية من الرئيس سلفاكير

اطلع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي على سير عمليتي السلام بدولة جنوب السودان والمفاوضات الجارية الآن بمدينة جوبا بين الحكومة وقادة الكفاح المسلح مثمنا عاليا دور حكومة جنوب السودان في تقريب وجهات النظر وحرصها على إحلال السلام بالسودان وسعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك لدى تسلمه رسالة خطية اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري من الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان سلمتها وزيرة خارجية جنوب السودان أويت دينق شوال.

وأكد البرهان حرص السودان على تقديم كل ما من شأنه إحلال السلام والتوصل لاتفاق شامل ينعم من خلاله أهل السودان بالأمن والاستقرار.

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واطلع سيادته أيضا على سير تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة مؤخرا بالخرطوم بين فرقاء جنوب السودان مؤكدا أن السلام في جنوب السودان هو السلام في السودان.

من جانبها، شكرت وزيرة الخارجية السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي وحكومته على الثقة الكبيرة التي أولاها لحكومة جنوب السودان للعمل على سلام السودان من خلال مفاوضات جوبا وذكرت الوزيرة في تصريح صحفي عقب اللقاء أن حكومة جنوب السودان تعمل جاهدة لإحلال السلام بالسودان ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وشكرت السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي على اهتمامه وحرصه على متابعة اتفاقيات الحدود والتعاون الاقتصادي و متابعته تشكيل حكومة جنوب السودان المقرر بعد ثلاثة أسابيع من الآن مؤكدة أن السودان وجنوب السودان هما شعب واحد في بلدين تربطهما علاقات أزلية.