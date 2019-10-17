استقرار صادرات النفط الخام السعودية عند 6.88 مليون في أغسطس

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن صادرات السعودية من النفط الخام ظلت دون تغير في أغسطس عند 6.88 مليون برميل يوميا على أساس شهري.

وارتفع أيضا إنتاج المملكة من الخام بمقدار 209 آلاف برميل يوميا إلى 9.789 مليون برميل يوميا في أغسطس، وذلك بعد شهر من هبوطه إلى أدنى مستوى منذ مارس 2014.

وكان طلب السعودية على المنتجات النفطية زاد في أغسطس 257 ألف برميل يوميا إلى 2.792 مليون برميل يوميا، في حين زاد الحرق المباشر للخام 38 ألف برميل يوميا إلى 562 ألف برميل يوميا.

وأظهرت البيانات، أن الطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير المحلية زادت 137 ألف برميل يوميا إلى 2.574 مليون برميل يوميا في أغسطس.

Advertisements

وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وجاءت البيانات قبل هجوم على منشأتي نفط سعوديتين في سبتمبر، مما أدى إلى خفض الإنتاج بواقع النصف وأثار مخاوف من فقدان إمدادات الخام من المملكة، وهي تقليديا أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقال مسئولون سعوديون، إن المملكة تمكنت من الحفاظ على الإمدادات للزبائن عند المستوى السابق للهجمات بالسحب من مخزوناتها النفطية الضخمة وعرض أنواع أخرى من الخام من حقول أخرى.