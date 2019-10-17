ليندسي جراهام: "العقوبات الأمريكية" مستمرة حتى انسحاب "أردوغان" من سوريا

دعا السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى إنهاء توغل قواته من شمال سوريا، مشددًا على ضرورة الانسحاب التركي من سوريا، حسب قناة العربية.

فيما أكد غراهام، أن العقوبات الأميركية لا يمكن تغييرها إلا إذا بدل "أردوغان" موقفه، لافتًا أن الكونغرس الأمريكي لن يسمح بعودة عناصر تنظيم داعش من جديد، لافتًا أن الأكراد كان لهم دور كبير في دحر التنظيم.

فيما كشف السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، عن قيام قوات مدعومة من تركيا بتحرر عناصر داعش من السجون شمال سوريا، معتبرًا أن "أردوغان" يقوم بعملية تطهير عرقي ضد الأكراد في سوريا.

وتابع" بإمكان تركيا تفادي العقوبات بوقف قتلها للأكراد".

