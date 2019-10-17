فيما أكد غراهام، أن العقوبات الأميركية لا يمكن تغييرها إلا إذا بدل "أردوغان" موقفه، لافتًا أن الكونغرس الأمريكي لن يسمح بعودة عناصر تنظيم داعش من جديد، لافتًا أن الأكراد كان لهم دور كبير في دحر التنظيم.
فيما كشف السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، عن قيام قوات مدعومة من تركيا بتحرر عناصر داعش من السجون شمال سوريا، معتبرًا أن "أردوغان" يقوم بعملية تطهير عرقي ضد الأكراد في سوريا.
وتابع" بإمكان تركيا تفادي العقوبات بوقف قتلها للأكراد".
كانت هذه تفاصيل خبر ليندسي جراهام: "العقوبات الأمريكية" مستمرة حتى انسحاب "أردوغان" من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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