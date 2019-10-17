الكلاسيكو مهدد بالتأجيل لفترة طويلة

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن مباراة الكلاسيكو بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز يقترب بشكل كبير من التأجيل لفترة طويلة.

الاتحاد الإسباني يدرس تأجيل الكلاسيكو

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أبلغ ريال مدريد وبرشلونة أمس الأربعاء أنه يدرس تأجيل مباراة الكلاسيكو ليلعب في أي يوم أخر غير يوم 26 أكتوبر بسبب الأحداث الأخيرة في كتالونيا.

تأجيل الكلاسيكو لفترة طويلة

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وكشف الصحفي الإسباني "تونو جاريسا" أن كل ما يحدث يشير إلى أنه سيتم تأجيل الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة إلى يوم 18 ديسمبر القادم.

ولم يعلن الاتحاد الإسباني قراره النهائي حتى الآن بشأن تأجيل الكلاسيكو منتظرا رأي ريال مدريد وبرشلونة.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني.

ويتواجد نادي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة بينما يتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

