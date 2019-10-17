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الكشف عن آخر تطورات موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

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كشفت وسائل إعلامية إسبانية عن أخر التطورات الخاصة بموقف كلاسيكو الأرض الذي سيجمع بين وريال مدريد والمقرر له يوم 26 من أكتوبر الجاري.

وذكر راديو "إسبانيا" بأن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني تعقد اجتماعًا في الوقت الحالي بشأن قرار تأجيل أو تغيير مكان الكلاسيكو المُقرر في 26 أكتوبر.

وأضافت الإذاعة بأنه في الوقت الحالي الخيار الأكثر احتمالية هو أن يتم تأجيل المباراة وتُلعب يوم 18 ديسمبر المقبل.

أكثر المستفيدين من تأجيل القمة

يعد الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة أكثر المستفيدين في حال تأجيل مواجهة فريقه أمام في الجولة العاشرة من .

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني قد قررت إيقاف عثمان ديمبلي لمباراتين بسبب سوء سلوكه مع حكم مباراة فريقه أمام فياريال.

وتدرس لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني تأجيل الكلاسيكو المقرر لها يوم ٢٦ من الشهر الجاري إلى شهر ديسمبر المقبل بسبب الإضراب في كتالونيا.
وفي حالة قررت اللجنة تأجيل الكلاسيكو فسيكون ديمبلي أبرز المستفيدين حيث سيغيب أمام إيبار وبلد الوليد لكنه سيكون حاضرًا في الموعد الجديد للكلاسيكو الذي سيتم تحديده في حالة التجديد.
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