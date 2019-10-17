الكشف عن آخر تطورات موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

كشفت وسائل إعلامية إسبانية عن أخر التطورات الخاصة بموقف كلاسيكو الأرض الذي سيجمع بين برشلونة وريال مدريد والمقرر له يوم 26 من أكتوبر الجاري.

وذكر راديو "إسبانيا" بأن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني تعقد اجتماعًا في الوقت الحالي بشأن قرار تأجيل أو تغيير مكان الكلاسيكو المُقرر في 26 أكتوبر.

وأضافت الإذاعة بأنه في الوقت الحالي الخيار الأكثر احتمالية هو أن يتم تأجيل المباراة وتُلعب يوم 18 ديسمبر المقبل.

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