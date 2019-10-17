الكشف عن آخر تطورات موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

وذكر راديو "إسبانيا" بأن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني تعقد اجتماعًا في الوقت الحالي بشأن قرار تأجيل أو تغيير مكان الكلاسيكو المُقرر في 26 أكتوبر.
وأضافت الإذاعة بأنه في الوقت الحالي الخيار الأكثر احتمالية هو أن يتم تأجيل المباراة وتُلعب يوم 18 ديسمبر المقبل.
أكثر المستفيدين من تأجيل القمة
يعد الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة أكثر المستفيدين في حال تأجيل مواجهة فريقه أمام ريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني قد قررت إيقاف عثمان ديمبلي لمباراتين بسبب سوء سلوكه مع حكم مباراة فريقه أمام فياريال.
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