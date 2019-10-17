الكلاسيكو على كف عفريت

تطفو الأن أزمة مباراة الكلاسيكو التس تجمع برشلونة ضد ريال مدريد، و المقرر إقامتها السبت الموافق 26 أكتوبر المقبل على ملعب كامب نو، وذلك بعدما هدد الوضع الأمني في إقليم كتالونيا إمكانية انطلاق المباراة في موعدها الرسمي .

خافيير تيباس يؤكد صعوبة تأجيل الكلاسيكو

وأوضح خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، أن هناك صعوبة كبيرة في إمكانية تأجيل مباراة القمة التي ستجمع برشلونة ضد ريال مدريد، نظرًا لعدة أساباب .

وقال رئيس رابطة الليجا في تصريحاته لصحيفة ماركا، أن اقتراح تأجيل الكلاسيكو إلى 18 ديسمبر المقبل لن يكون حلًا للأزمة، كلا طرفي الكلاسيكو ملتزمان بخوض منافسات كأس ملك إسبانيا خلال نفس اليوم" .

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وأضاف خافيير تيباس :"إنهم يتحدثون عن تاريخ 18 ديسمبر ، لكن مباريات كأس ملك إسبانيا سيكون لها رأي أخر خلال ذلك اليوم ، وأعتقد أن المسابقة قد تم التخلي عنها بالفعل ، وسيؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة، لا أعتقد أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد حدد أي تاريخ لتأجيل المباراة" .

برشلونة وريال مدريد برحبان بتأجيل الكلاسيكو

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، أن هذا اقتراح تأجيل الكلاسيكو أتى بعد الأحداث الأخيرة التي حدثت في إقليم كتالونيا، على خلفية قضية انفصال الإقليم عن دولة إسبانيا.

وأنهت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أن كلا الفريقين يصران على عدم تغيير ملعب مباراة الكلاسيكو، ويرحبان بالتأجيل .