رئيس حكومة الوفاق يترأس الوفد الليبي للمشاركة في قمة "روسيا - أفريقيا"

أكد حسن الهوني، المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية، مساء اليوم الخميس، على حضور فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، على رأس وفد إلى مدينة سوتشي الروسية، للمشاركة في قمة "روسيا - أفريقيا".
وقال المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية، ردا على سؤال حول ما إذا كان السراج سيشارك في القمة: "نعم سيشارك شخصيا على رأس الوفد الليبي".
وستعقد القمة الروسية - الأفريقية في سوتشي برئاسة مشتركة من قبل رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية مصر العربية رئيس الاتحاد الأفريقي، عبد الفتاح السيسي، يومي 23 و24 أكتوبر، وتم توجيه دعوات إلى قادة جميع دول القارة الـ 54، كما أكد أكثر من 40 منهم على مشاركتهم.
وتدور في العاصمة طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.
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