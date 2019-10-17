البرهان يتلقى رسالة من ملك إسبانيا

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي حرص السودان على إقامة علاقات وطيدة وثنائية مع إسبانيا وتوفير المناخ الملائم سياسيا واقتصاديا وثقافيا لإنجاحها .

جاء ذلك لدى استقباله اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري سفير دولة إسبانيا بالسودان، البرتو اوثلاي الذي سلمه رسالة تهنئـــــة من فيلب الثالث ملك إسبانيا

وذكر السفير في تصريح صحفي عقب اللقاء أنه نقل تهاني وتحايا ملك إسبانيا للسيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بمناسبة توليه منصبه ونجاح تشكيل الحكومة الانتقالية مؤكدا حرص بلاده على إقامة علاقات طيبة مع السودان في كافة المجالات بما يسهم في تحقيق آمال وتطلعات البلدين.