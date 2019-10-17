ماكرون: اجتياح تركيا لسوريا يعيد "داعش" من جديد

وقال ماكرون، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "نتطلع لموقف أوروبي موحد وحازم ضد الهجوم التركي في سوريا"، محذرًا من أن الاجتياح التركي لسوريا قد يؤدي إلى عودة تنظيم داعش.
وأكد الرئيس الفرنسي، أن الهجوم التركي الأخير في سوريا سيؤدي إلى مأساة إنسانية، مضيفًا: "نعمل على موقف أوروبي جماعي لمبيعات الأسلحة لتركيا".
يأتي ذلك فيما قال رئيس البرلمان الأوروبي، إن العقوبات الأوروبية على تركيا يجب أن تطبق على العقود الحالية.
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