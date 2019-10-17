تونس تنضم رسميًا إلى الشبكة الدولية لمكافحة الفساد

انضمت تونس رسميًا، الخميس، إلى الشبكة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، والتي تضم 21 هيئة لمكافحة الفساد بعدة دول منها كوت ديفوار وصربيا وكرواتيا والمغرب والأردن وفرنسا وإيطاليا.

وأفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية شوقي الطبيب، في تصريح، بأن انضمام تونس لهذه الشبكة سيتيح لها الانخراط في التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف على المستوى الفني، وكذلك على مستوى تبادل المعلومات والخبرات، لتعزيز العمل المشترك، بالإضافة إلى فتح مسالك جديدة في مجال مكافحة الفساد وإرساء نموذج مثالي للحوكمة.

وأضاف الطبيب، أنه تم اليوم تسجيل انضمام كل من تونس والمغرب والأردن، مشيرًا إلى أنه تم استغلال الاجتماع لتوقيع اتفاقيات شراكة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبين الهيئتين المغربية والأردنية.

يذكر أنه قد تم تأسيس هذه الشبكة منذ عام تقريبًا بمدينة شيبينيك بكرواتيا، بهدف تعزيز جهود هيئات مكافحة الفاسد في العالم والتنسيق فيما بينها.