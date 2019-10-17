الأمم المتحدة: ارتفاع قياسي في الضحايا المدنيين الأفغان

ذكرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما)، اليوم الخميس، أن الضحايا المدنيين في أفغانستان على مدار الثلاثة أشهر الماضية كان الأعلى منذ أن بدأت الأمم المتحدة جمع مثل هذه البيانات قبل عقد.

وسجلت البعثة أكثر من 4300 ضحايا من المدنيين، نحو ربعهم حالات وفاة، من بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر، وهي زيادة بنسبة أكثر من 40 % على أساس سنوي.

وقالت البعثة في تقرير: "هذا أعلى رقم لضحايا مدنيين سجلته يوناما خلال ثلاثة أشهر منذ بدأت التوثيق الممنهج في عام 2009".

وعزت الأمم المتحدة الزيادة في الوفيات والإصابات إلى التفجيرات الناجمة عن العبوات البدائية الصنع من جانب القوات المناهضة للحكومة.

وجاء في التقرير أن مثل هذه التفجيرات مسؤولة عن 42 % من الضحايا.

وأضاف التقرير: "العمليات البرية كانت السبب الرئيسي الثاني المؤدي إلى الضحايا المدنية (29%) يليها الهجمات الجوية (11 %)".

وأفاد التقرير بأن الأمم المتحدة "قلقة بشدة بشأن المستوى غير المسبوق من العنف الذي يؤذي المدنيين".

وفي السبعة أشهر الأولى من العام، قتل أكثر من 2500 مدني وأصيب 5600 آخرين، بحسب التقرير، مشيرا إلى أن نحو 40 % من الضحايا نساء وأطفال.

واتهمت الأمم المتحدة طالبان بالتسبب في 46 % من الضحايا، بارتفاع نسبته 32 % عن نفس الفترة بالعام السابق عليه.

وعزا التقرير 26 بالمئة أخرى من الضحايا إلى القوات الموالية للحكومة و12% لتنظيم داعش.