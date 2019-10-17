البرلمان الأوروبى يدعو لتعليق التفاوض مع تركيا حول انضمامها

وقال رئيس البرلمان الأوروبي، دافيد ساسولي، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "نشهد حربًا جارية ونريد من تركيا أن توقف فورًا العملية. ونريد أن يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات سياسية ودبلوماسية من أجل تحقيق ذلك".
ودعا ساسولي إلى تعليق المفاوضات مع تركيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وحثه على فرض عقوبات أشد قسوة على تركيا تشمل الصفقات المعمول بها.
وقال رئيس البرلمان الأوروبي في هذا السياق: "يجب تعليق هذه العملية. ولا يمكننا قبول دولة تتصرف بمثل هذه الطريقة".
وأطلقت تركيا يوم 9 أكتوبر، وسط معارضة وانتقادات واسعة من قبل السلطات السورية وحكومات كثير من الدول الغربية والعربية، عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعًا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن في إطار حملة الحرب على تنظيم "داعش".
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