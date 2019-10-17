الحركة الشعبية جناح (الحلو) توافق على استئناف التفاوض

أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال جناح الحلو ، على استئناف التفاوض مع الحكومة.

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ووصفت الحركة الشعبية، بحسب الصيحة الآن – ما قامت به الحكومة من إجراءات يساعد على العودة للتفاوض.

وكانت الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو، أعلنت أمس (الأربعاء)، تعليق التفاوض مع الحكومة لحين تنفيذ شروطها، واتهمت الحكومة بخرق وقف العدائيات.

وفي وقت سابق من يوم أمس (الأربعاء)، أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مرسوماً دستورياً بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)