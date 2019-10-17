الأدلة الجنائية تكشف عن فصلها في “20” ألف قضية العام الماضي

التاريخ: 17-أكتوبر-2019
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كشفت الإدارة العامة للأدلة الجنائية عن فصلها في (20) ألف قضية جنائية رفعت إليها بموجب بلاغات مدونة في محاضر الشرطة في العاصمة والولايات خلال العام الماضي.
وقال اللواء شرطة حيدر محمد سيد أحمد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية إن ولاية الخرطوم تحتل النصيب الأكبر في عدد القضايا التي تأتي للأدلة الجنائية مقارنة ببقية الولايات الأخرى.
جاء ذلك خلال تنوير صحفي اليوم الخميس بمباني الأدلة الجنائية بمناسبة مرور (50) عام على تأسيس الإدارة، مبيناً أن البصمة الوراثية تلعب دوراً كبيراً في فك طلاسم كثير من القضايا الكبيرة والخطيرة ذات الرأي العام.
وأكد اللواء حيدر بحسب (اليوم التالي) حيادية إدارته وعدم تبعيتها لأي جهة سوى رئاسة الشرطة وذلك بموجب قرار صدر من وزارة الداخلية في العام 2010م بإنشاء الإدارة العامة للأدلة الجنائية وضمها للمدير العام لقوات الشرطة، وتتكون من عدة دوائر أبرزها المختبر الجنائي ودائرة تحقيق الشخصية والكلاب الشرطية ومسرح الجريمة بالإضافة إلى شئون الولايات ودائرة مكتب التميز الإقليمي ويقوم بتدريب وتأهيل منسوبي (الآيابكو) التي تضم دول شرق ووسط أفريقيا. مشيراً إلى أن عمل الأدلة ينحصر في شقين (فني وتقني)، مؤكداً أن التقاير التي تصدر من الأدلة الجنائية تقارير محايدة مستندة على الرأي الفني والعلمي، وتستخدم في عملها العلوم التطبيقية في العمل الجنائي لتقديم دعم عملي في مجال التحقيق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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