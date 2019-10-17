التاريخ: 17-أكتوبر-2019
10 مشاهدة
قطع وكيل وزارة الثروة الحيوانية، د. أحمد محمود شيخ الدين، بأن عودة تصدير الماشية لن تتم قبل “8” أشهر، وتأسّف لقرار السعودية وقف استيراد صادرات البلاد بسبب الاشتباه في إصابة الماشية بحمى الوادي المتصدع.
وأكد أن الحالات التي تم رصدها لا ترقى لمستوى إيقاف الصادر، وناشد بالتعامل بحكمة مع هذا الملف باعتبار أن الثروة الحيوانية “قطاع حساس”.
وقال شيخ الدين بحسب (صحيفة الصيحة) إن إعادة صادر الماشية مسألة تتطلب وقتاً ومعالجات تشمل التواصل مع السلطات السعودية ومنظمة الصحة العالمية عبر ممثلي السودان فيها، لإعلان خلو السودان من المرض، موضحاً أن ذلك يستغرق نحو 8 أشهر على الأقل، وقطع بعدم إمكانية فتح أسواق جديدة للماشية السودانية قبل معالجة القضية، وأقر بتضرر السودان سلباً من القرار باعتبار أن الماشية السودانية تمثل 95% من حجم الماشية الواردة للسوق السعودي، وأشار إلى أن البقية تمثل 5% مواشٍ من دول أخرى، ونوه إلى أن التوقف سيضر كثيراً بالصادر المحلي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول : استئناف تصدير الماشية يحتاج إلى “8” أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.