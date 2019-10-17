مسؤول : استئناف تصدير الماشية يحتاج إلى “8” أشهر

قطع وكيل وزارة الثروة الحيوانية، د. أحمد محمود شيخ الدين، بأن عودة تصدير الماشية لن تتم قبل “8” أشهر، وتأسّف لقرار السعودية وقف استيراد صادرات البلاد بسبب الاشتباه في إصابة الماشية بحمى الوادي المتصدع.

Advertisements

وأكد أن الحالات التي تم رصدها لا ترقى لمستوى إيقاف الصادر، وناشد بالتعامل بحكمة مع هذا الملف باعتبار أن الثروة الحيوانية “قطاع حساس”.

وقال شيخ الدين بحسب (صحيفة الصيحة) إن إعادة صادر الماشية مسألة تتطلب وقتاً ومعالجات تشمل التواصل مع السلطات السعودية ومنظمة الصحة العالمية عبر ممثلي السودان فيها، لإعلان خلو السودان من المرض، موضحاً أن ذلك يستغرق نحو 8 أشهر على الأقل، وقطع بعدم إمكانية فتح أسواق جديدة للماشية السودانية قبل معالجة القضية، وأقر بتضرر السودان سلباً من القرار باعتبار أن الماشية السودانية تمثل 95% من حجم الماشية الواردة للسوق السعودي، وأشار إلى أن البقية تمثل 5% مواشٍ من دول أخرى، ونوه إلى أن التوقف سيضر كثيراً بالصادر المحلي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)