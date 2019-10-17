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الجمارك تضبط أجهزة موبايل مهرّبة من دولة مجاورة

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 17-أكتوبر-2019

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الجمارك تضبط أجهزة موبايل مهرّبة من دولة مجاورة

تمكنت إدارة مكافحة التهريب ولاية غرب دارفور (الجنينة) من إحباط محاولة تهريب لـ (2862) جهاز موبايل بأنواع مختلفة، (1142) بطارية موبايل قادمة من إحدى دول الجوار في طريقها إلى داخل البلاد محملة على عربة لاندكروزر، وذلك بعد مطادرة عنيفة من قبل قوات المكافحة للمتهم الذي رفض الوقوف وحاول الهرب بارتكاز منطقة (بوابة الاستاد) بالحدود الغربية، حيث تكللت المطاردة بالنجاح في ضبط المعروضات.

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وأوضح العقيد شرطة ناجي حسين الطاهر مدير إدارة مكافحة التهريب ولاية غرب دارفور في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) بحسب صحيفة (اليوم التالي) أن الضبطية تمت في إطار العمل الروتيني لإدارته وعملياتها الواسعة لمراقبة الحدود.

مضيفاً أن صاحب العربة رفض التفتيش ولاذ بالفرار لتقوم قوة الارتكاز بمطاردته وتوقيفه بالقرب من مدخل مدينة الجنينة ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

‏ ‏وأكد العقيد ناجي استمرار انتشار قوات إدارة مكافحة التهريب ولاية غرب دارفور في مداخل ومخارج الولاية للحد من عمليات التهريب ومحاربة كافة المهددات الأمنية، وحماية الاقتصاد الوطني من آفة التهريب التي تعمل على هدم الاقتصاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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