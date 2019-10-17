“حمدوك” يفوض وزير الصحة بإقالة المديرين في “9” ولايات بينها الخرطوم

أصدر مجلس الوزراء قراراً ، يقضي بتفويض رئيس الوزراء لوزير الصحة بسلطات استثنائية محدودة ومؤقتة، لتمكين وزارة الصحة من التحكم في الوبائيات وطوارئ الخريف للعام الحالي، وشمل التفويض إقالة وتعيين ونقل وانتداب مديري الخدمات الصحية، وكل المكلفين بمهام وزارات الصحة الولائية، بالتنسيق مع السلطات المختصة وفق القانون.

Advertisements

وفوض القرار وزير الصحة بحسب صحيفة (اليوم التالي) بإعادة فتح المرافق الصحية الحكومية بكافة مستوياتها وتجهيزها بكل المعينات والكوادر البشرية والأجهزة والأدوية، بما يساعد على تكثيف أنشطة وخدمات الوقاية والعلاج والرصد والمتابعة، بجانب إدارة غرفة الطوارئ الولائية، وفتح عنابر العزل بالقرب من مرافق صحية محددة وتجهيزها، وتدريب وتقديم تجهيزات السلامة للمرضى والمرافقين والعاملين في القطاع الصحي، والحوافز المادية والعينية اللازمة لإنشاء نظام كامل للتبليغ والتحويل والتنويم والتخريج والمتابعة المنزلية بين عنابر العزل والمعامل والعيادات الميدانية والمرافق الصحية الأخرى بالولاية. وحدد القرار للوزير إعادة توزيع وتدريب وتأهيل الموارد البشرية اللازمة لسلامة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتوزيع المستهلكات الطبية والأدوية.

وتسري صلاحيات التفويض للوزير بكل من ولايات (النيل الأزرق، سنار، كسلا، البحر الأحمر، الجزيرة، النيل الأبيض، شمال دارفور، القضارف والخرطوم)، ووجه وزارتي الصحة وديوان الحكم الاتحادي والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات لتنفيذ القرار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)