طلاب يتوعدون وزيرة التعليم العالي بإزاحتها من منصبها

التاريخ: 17-أكتوبر-2019
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توعد تجمع طلاب وخريجو الانتساب بالجامعات وزيرة التعليم العالي د. انتصار الزين صغيرون، بالثورة عليها وإزاحتها من منصبها، حال لم تتدخل لإلغاء قرار الوزيرة السابقة سمية أبو كشوة الذي الزم الجامعات بتحديد نوع القبول بشهادة التخرج “نظامي، انتساب).
وقال محامي الطلاب د. شيخ الدين شدو لمصادر، إن القرار تم إصداره عام 2016م وبأثر رجعي، ما تسبب في إنهاء عقود عمل كثير من السودانيين بالخارج، بعد مطالباتهم بتعديل شهاداتهم وفق القرار، خاصة بعد أن أتضح أن دراستهم بكلاريوس – عن بُعد وليس نظاميين، بحسب صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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