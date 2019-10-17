أرباح مورجان ستانلي الفصلية تفوق التوقعات

وارتفع صافي ربح مورجان ستانلي العائد للشركة قليلا إلى 2.17 مليار دولار أو 1.27 دولار للسهم، في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر مقارنة مع 2.11 مليار دولار أو 1.17 دولار للسهم قبل عام.
وزاد صافي الإيرادات إلى عشرة مليارات دولار من 9.9 مليار دولار.
كان محللون يتوقعون أن يحقق مورجان ستانلي أرباحا قيمتها 1.11 دولار للسهم بفضل إيرادات بلغت 9.6 مليار دولار بحسب بيانات آيبيإيإس من رفينيتيف.
وارتفعت أسهم مورجان ستانلي نحو أربعة بالمئة في تداولات ما قبل فتح السوق.
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