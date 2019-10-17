"الفنادق" يصعد بمؤشرات بورصة البحرين عند الإغلاق

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 4 ملايين سهم بقيمة 688.3 ألف دينار.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة نمو 20.18% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.26%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.55% مدفوعًا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 3.19%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.06% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.12%.
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