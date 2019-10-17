"البضائع" يهوى بمؤشرات بورصة قطر عند الإغلاق

واصلت بورصة قطر، هبوطها لدى ختام تعاملات، جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% خاسرة 6.53 نقطة، لتغلق عند مستوى 10427.96 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 66.5 مليون سهم بقيمة 276.1 مليون ريال قطرى عبر 5076 صفقة، وارتفع 26 سهمًا، وانخفض 15 سهمًا، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.94%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.1%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية والعقارات بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.53%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%.