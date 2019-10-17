4 قطاعات تهوى ببورصة دبى بختام تعاملات الأسبوع

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 180.3 مليون سهم محققة ما قيمته 252.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3373 صفقة لـ32 سهمًا، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 17 سهمًا، واستقرت 6 أسهم.
وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.24%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.73%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.38%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.80%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.25%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.56%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 3.48%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 5.60%، ثم سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 3.80%.
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