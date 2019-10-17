العاهل السعودى يعين نائبًا جديدًا لمحافظ البنك المركزى

ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عين أيمن بن محمد السياري نائبًا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي". وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا..

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