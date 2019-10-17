السوق المالية السعودية تغلق على أعلى وتيرة ارتفاع في ستة أسابيع

أغلقت سوق الأسهم السعودية جلستها، اليوم الخميس، مرتفعة بأعلى وتيرة في نحو 6 أسابيع، فوق مستويات 7600 نقطة.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" المحلية المتخصصة، ارتفعت السوق خلال جلسة اليوم، بنحو 117 نقطة، ما يعادل 1.56 بالمئة، عند مستوى 7635 نقطة، بدعم من أسهم قطاع البنوك على حركة المؤشر العام، وأسهم شركتي "سابك" للبتروكيماويات، والاتصالات.

وبلغت قيمة التداول نحو 2.58 مليار ريال (688 مليون دولار أمريكي)، على نحو 99.5 مليون سهم، من خلال 135 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم بنك "السعودي الفرنسي" المكاسب بـ 6.6 بالمئة، تلتها أسهم شركة "مجموعة السريع" بارتفاع 4.6 بالمئة، ثم أسهم "سابك" بمكاسب بلغت 4 بالمئة.

وارتفعت أسهم 126 شركة مدرجة، فيما تراجعت أسهم 44 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

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وتصدرت أسهم شركة "المصافي" التراجعات بنحو 3.4 بالمئة؛ ثم أسهم شركة "بوبا العربية للتأمين" بـ 2.6 بالمئة؛ فيما تراجعت أسهم شركة "أسلاك" بحوالي 1.3 بالمئة.

وتركزت التداولات على أسهم "مصرف الراجحي" بنحو 455.9 مليون ريال (121.57 مليون دولار)، و"مصرف الإنماء" على نحو 370.9 مليون ريال (98.90 مليون دولار)، و"سابك" بـ 205.6 مليون ريال (54.83 مليون دولار).

وكانت السوق المالية السعودية أغلقت، في الأول من آب/أغسطس، على تراجع المؤشر العام بنسبة 0.8 بالمئة بنحو 66 نقطة، عند 8666 نقطة؛ مسجلة أدنى إغلاق خلال شهر.