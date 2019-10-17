اليوم.. عرض فيلم "أبواب الرحمة" ضمن مهرجان "شينت" بسينما زاوية

يعرض الفيلم القصير "أبواب الرحمة"، اليوم الخميس، في سينما زاوية بوسط القاهرة، ضمن النسخة السادسة من مهرجان "شينت" الدولي للأفلام القصيرة في القاهرة، والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 18-21 أكتوبر الجاري.

يناقش الفيلم قصة "نادية"، وهي أم لطفلة حديثة الولادة في القاهرة، حيث ولدت ابنتها "ليلى" نتيجة علاقة خارج نطاق الزواج الشرعي، وقررت إبقاء رضيعها ضد رغبة عائلتها التي طالبتها بعمل عملية إجهاض، حتى أصبحت كل من "نادية" و"ليلى" منبوذتين.

"أبواب الرحمة" يتتبع كفاح "نادية" وهي تتعامل مع أسرتها في ظل رفض المجتمع والأسرة لها، في الوقت الذي تكافح فيه لاستخراج شهادة ميلاد للطفلة، التي بدونها لن على الرعاية الطبية التي يحتاجها بشدة.

كما يسلط الفيلم الضوء على مجموعة من النساء والأطفال في مصر ممن لا صوت لهم، حيث يولد آلاف من المصريين خارج إطار الزواج في مجتمع يوصمهم ويرفض الاعتراف بهم، وهم محرومون حتى من الحصول على التعليم الأساسي والرعاية الصحية والحق في التصويت.

ويشارك في بطولة الفيلم كلا من ثراء جبیل، لبنى ونس، حنان یوسف، ماجدة منیر.

ويقول المخرج الشاب عبدالله الدالي: "طوال طفولتي، كنت دائماً أواجه صراعًا داخليًا للعيش وفقًا للقواعد والمعايير المحددة من قبل المجتمع، وذلك أثر بشكل مباشر على عدم تحملي لمخاطر كثيرة في الحياة والقيام بشيء من شأنه أن يضعني في موضع سخرية."

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وتابع: "فضلت أن أكون في الجانب الآمن، وكثيراً ما سخرت من أشخاص كانوا مختلفين، لكنها كانت مجرد أداة لحماية نفسي من حكم الناس أو السخرية من أفعالي".

وعن فيلم "أبواب الرحمة" يقول "الدالي": "هي لكل من يسعى للحصول على الغفران من مجتمع يبدو أنه مثالي لكنه في الواقع مزدوج الوجه، فالفيلم يطرح سؤال هام: هل يجب أن نقضي على مستقبل طفلة رضيعة أخطأ أبويها؟ ولماذا يقسو المجتمع على المرأة دون المساس بالرجل رغم اشتراكهما في نفس الجرم؟".

وحصل "الدالي" على درجة الماجيستير في الفنون السينمائية والبصرية من أكاديمية نيويورك للأفلام، وعمل في العديد من الإنتاجات السينمائية في لوس أنجلوس.

وشارك الفيلم بصفة رسمية في العديد من المهرجانات العالمية مثل: "شنيت العالمي للأفلام القصيرة، روندا للأفلام نصف نهائي- ترشيح لجائزة أفضل مونتاج بمهرجان جراند اوف للأفلام القصيرة، كاتالينا الدولي للأفلام، بالولايات المتحدة الأمريكية، مهرجان الفولبرايت لوس أنجلوس للأفلام مشاركة رسمية في مهرجان أفريقيا الدولي للأفلام وجائزة النقاد أحسن فيلم قصير دولي بمهرجان ماهول وودز الدولي للأفلام بالهند".