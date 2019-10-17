قوات نظامية تقتل معدن وتعتدي على آخرين بابوحمد

التاريخ: 17-أكتوبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة Advertisements اغتالت قوات نظامية تتبع للنظام السابق المواطن محمد حسن محمد ادم رميا بالرصاص في محلية ابوحمد في هجوم قبل قليل علي المعدنين في محاولة لنزع ابار للتعدين . وارجع شهود عيان بحسب (اليوم التالي) الحادثة الي ان الحكومة الجديدة تقوم بمسح وحصر لمناطق التعدين بولاية نهر النيل وكان جهاز المخابرات في العهد السابق يقوم بتأجير ابار التعدين للمواطنين وبعيد وصول مناديب الحكومة الي الابار التي تقع تحت ملكية جهاز الامن السابق طلبوا من المعدنين اخلاء المكان لكن المعدنين تمسكوا بملكيتهم للابار رفضوا مغادرة المكان وقالوا “نحن اجرنا هذه الابار ” باوراق رسمية منكم ورفضوا الخروج من البئر لكن القوات باغتتهم بالقاء قذيفة مسيلة للدموع داخل البئر صاحب ذلك اطلاق نار علي اربعة معدنين توفي الشاب محمد حسن مباشرة واصابة الثلاث الباقين . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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