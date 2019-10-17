إبعاد إبن وزير الداخلية وإبن أخت نائب مدير عام الشرطة من معاينات الجمارك

أبعدت لجنة التقديم لاختيار دفعة جديدة من ضباط شرطة الجمارك ابن وزير الداخلية الفريق الطريفي إدريس، وابن أخت نائب مدير عام الشرطة، الفريق عثمان يونس، لعدم استيفائهما شروط التقديم.

وبحسب صحيفة (اليوم التالي) أن عملية الاختيار التي أشرف عليها الفريق عماد خلف الله، رئيس هيئة الشئون الإدارية، تمت بلا استثناءات ولا محسوبية للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، حيث درج بعض مسئولي العهد البائد على التدخل لقبول مرشحين غير مستوفين للشروط، خلافاً لما تم هذه المرة، بظاهرة لفتت الأنظار واستوجبت الإشادة بلجنة الفحص التي طبقت المعايير المطلوبة في المرشحين بصرامة، بتوجيه مباشر من مدير عام الشرطة ووزير الداخلية، اللذين رفضا التدخل لاستثناء أي مرشح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)