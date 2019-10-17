هيئة علماء السودان تتجه لمقاضاة جهات روجت عنها معلومات كاذبة

التاريخ: 17-أكتوبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة اعلنت هيئة علماء السودان اتجاهها لمقاضاة الجهات التي قامت بترويج أكاذيب وتخرصات باطلة، بقصد النيل من العلماء في أشخاصهم وممثلين في هيئتهم. Advertisements واوضحت فى بيان أصدرته الأمانة العدلية بهيئة علماء السودان اليوم (الخميس) بحسب الصيحة الآن – أن هيئة علماء السودان، هى هيئة شعبية تحتكم إلى القانون المنظم للجمعيات والهيئات الشعبية ولا صلة لها بالجهاز الحكومي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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