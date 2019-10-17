بالفيديو : في لقطة أبكت كل المشاهدين .. لاعبات الفريق الخصم يقمن بتقطية لاعبة سقط حجابها أثناء لعبها لكرة القدم

اثار مقطع فيديو انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا موقعي “فيس بوك” و “يوتيوب” اعجاب معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

الفيديو وجد ردود افعال واسعة حيث ربطه البعض بالجدل المثار حول كرة القدم النسائية في السودان , والفيديو عبارة عن مقطع من مباراة كرة قدم نسائية باحدى الدول الاجنبية .

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وبحسب مشاهدة محرر (أخبار الخليج 365) المقطع يظهر فتيات يمارسن لعبة كرة القدم باحدى الدوريات الخارجية واثنا المباراة سقط حجاب احدى الفتيات المسلمات ليقمن لاعبات الفريق الخصم الغير مسلمات بتغطيتها والوقوف حولها لحجبها عن الكاميرات حتي تستطيع اعادة حجابه كما كان في لقطة ابكت معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)