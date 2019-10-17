أثار مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي للإعلامية “آلاء المبارك” الشهيرة بـ”لوشي” و والدتها خبيرة التجميل “سوسن الخفجي” ردود أفعال واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي . وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) الفيديو يظهر الإعلامية “لوشي” و والدتها وهن يرقصن بطريقة مثيرة في مناسبة بإحدى صالات الأفراح . ووجد المقطع الكثير من التعليفات السلبية والايجابية والساخرة حيث علق أحد المتابعين معبراً عن إعجابه بهم وقال : ( الناس ديل حلوين كدا مالهم.. الناس دي معانا في السودان ) . Advertisements واضاف آخر ساخراً : ( الطبقة البرجوازية دي ما بتعرف للرقيص شي خلوهو للكادحين والغلابه بعد يوم شاق من العمل وكتمت وتأتي الى النوم هلكان و تشعر بالرضا ) . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : رقص “لوشي” و والدتها يثير ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.