حضور لافت لأسرة نافع أمام الدستورية

التاريخ: 17-أكتوبر-2019 فى : أخبار 355 مشاهدة شاركت أعداد كبيرة من أهل وأسرة مساعد الرئيس الأسبق القيادي بالوطني د. نافع علي نافع في الوقفة التي نظمتها أسر المعتقلين أمام المحكمة الدستورية. Advertisements أقرباء نافع حضروا بثلاثة بصات للمشاركة في الوقفة.. نجلي نافع وكريماته كانوا ضمن المشاركين.. نجل نافع المهندس (محمد) كان واحداً من خمسة شخصيات ممثلة للأسر سلمت مذكرة للمحكمة الدستورية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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