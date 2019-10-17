حضور لافت لأسرة نافع أمام الدستورية

التاريخ: 17-أكتوبر-2019
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شاركت أعداد كبيرة من أهل وأسرة مساعد الرئيس الأسبق القيادي بالوطني د. نافع علي نافع في الوقفة التي نظمتها أسر المعتقلين أمام المحكمة الدستورية.
أقرباء نافع حضروا بثلاثة بصات للمشاركة في الوقفة.. نجلي نافع وكريماته كانوا ضمن المشاركين.. نجل نافع المهندس (محمد) كان واحداً من خمسة شخصيات ممثلة للأسر سلمت مذكرة للمحكمة الدستورية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، بحسب صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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