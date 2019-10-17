ندى القلعة: (كسلا كفارة وسلامتك)

أعلنت الفنانة ندى القلعة عن كامل تضامنها وللمرة الثانية مع أهل كسلا بعد تفشي حمى الضنك، ونشرت ندى على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أغنيتها التي قدمتها من قبل (كسلا كفارة وسلامتك) وهي من كلمات ابن كسلا الشاعر عبد الوهاب هلاوي وألحان الموسيقار المعروف عماد يوسف.
يذكر بحسب صحيفة آخر لحظة، أن ندى قادت العام الماضي مبادرة لدعم المتأثرين بالحمى في ولاية كسلا، وسيرت قافلة كبيرة للولاية حوت أدوية ومحاليل وريدية ومستلزمات أخرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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