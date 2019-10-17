الحلنقي يوقف مسعود من ترديد أغنياته

شرع الشاعر إسحق الحلنقي في اتخاذ إجراءات قانونية لإيقاف الفنان الشاب مسعود فائز من ترديد أغنياته، وقال الشاعر الكبير إن مستشاره القانوني قد شرع بالفعل في اتخاذ الإجراءات التي تحفظ له حقه في تلك الأغنيات، وإنه وجد نفسه مجبراً على هذا القرار بعد تجاهل الفنان له قرابة العشر سنوات، لم يف فيها بإلتزامه معه.
يذكر بحسب صحيفة آخر لحظة، أن الفنان مسعود فائز تغنى للحلنقي بأغنيات (الشاغلك مين) و(أنا ما طماع) و(كلموك عني) و(حارس البستان).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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