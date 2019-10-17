نايل سات يوقف بث النيل الأزرق لساعات

تفاجأ مشاهدو قناة النيل الأزرق بانقطاع بث القناة منذ مساء أمس الأول على مدار قلف سات، وقال مصدر، إن سبب انقطاع البث على هذ المدار يعود لمديونيته على (النيل الأزرق) وأن العمل جار لمعالجة الأمر، والآن القناة عادت للبث على تردد جديد على مدار النايل سات.

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يذكر بحسب صحيفة آخر لحظة، أن النايل سات كانت قد أوقفت البث لقناة الشروق الفضائية الأسبوع الماضي بسبب المديونية، وأرسلت إنذاراً لقناة النيل الأزرق في ذات الاتجاه، كما يذكر أن قناة النيل الأزرق سبق وأن غادرت عرب سات بعد تراكم المديونية عليها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)