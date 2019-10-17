اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

نايل سات يوقف بث النيل الأزرق لساعات

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

نايل سات يوقف بث النيل الأزرق لساعات

تفاجأ مشاهدو قناة النيل الأزرق بانقطاع بث القناة منذ مساء أمس الأول على مدار قلف سات، وقال مصدر، إن سبب انقطاع البث على هذ المدار يعود لمديونيته على (النيل الأزرق) وأن العمل جار لمعالجة الأمر، والآن القناة عادت للبث على تردد جديد على مدار النايل سات.

 

Advertisements

يذكر بحسب صحيفة آخر لحظة، أن النايل سات كانت قد أوقفت البث لقناة الشروق الفضائية الأسبوع الماضي بسبب المديونية، وأرسلت إنذاراً لقناة النيل الأزرق في ذات الاتجاه، كما يذكر أن قناة النيل الأزرق سبق وأن غادرت عرب سات بعد تراكم المديونية عليها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نايل سات يوقف بث النيل الأزرق لساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا