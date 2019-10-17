غرفة البصات السفرية تهدد بالعمل خارج الموانئ

التاريخ: 17-أكتوبر-2019
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هددت الغرفة القومية للبصات السفرية بتوجيه كل أسطول الغرفة البالغ عددها (2.400) بص للعمل خارج الموانئ البرية بجميع أنحاء البلاد، حال عدم تراجع الحكومة عن خطواتها القاضية بالسماح لـ(الهايس) بالعمل في الخطوط السفرية، وأوضحت الغرفة إلى أن قرارها سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم مع تعطيل العمل بـ(المنفيستو).
وجزم رئيس الغرفة القومية للبصات السفرية محمد بخيت الجيلاني، في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، بأن محاباة الحكومة ومجاملاتها لـ(الهايس) دفعتهم إلى الإقدام على هذه الخطوة.
وقال الجيلاني إن الخروج من الموانئ السفرية القصد منه إيصال الصوت العالي للمسؤولين، مبيناً بأن الغرفة تدفع للحكومة (22%) من عائداتها كضرائب، بجانب أنها تقل أكثر من (95%) من المواطنين للولايات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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