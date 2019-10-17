الأسر تقاطع الحليب وأصحاب المزارع يكشفون أسباب الزيادة

كشفت عدد من ربات المنازل عن مقاطعتهن للحليب بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث وصل سعر الرطل إلى 25 جنيهاً، والاتجاه للحليب المجفف رغم ارتفاع سعره هو الآخر.

وبرر عدد من أصحاب المزارع ارتفاع أسعار الحليب ووصول الرطل إلى 25 جنيه، بسبب ارتفاع سعر الأعلاف، بالإضافة إلى ارتفاع الأدوية البيطرية، مؤكدين أن أغلبية المزارع تعمل بالخسارة، متمنين إيجاد حلول ترضي الطرفين، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)