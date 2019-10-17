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مادة مبتكرة لإخفاء الأجسام قد تستخدم عسكريا يوما ما

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طوّر باحثون تقنية جديدة تحاكي ما يسمى "طاقية الإخفاء" تستخدم مادة تثني الضوء لإخفاء رؤية الأشياء والأجسام.

ويمكن استخدم المادة المبتكرة، التي أنشأتها شركة Hyperstealth (مقرها كندا)، لإخفاء أجسام كبيرة مثل دبابات الجيش أو حتى لحماية القوات الأرضية من الأعداء.

وعملت الشركة على تطوير التكنولوجيا لعدة سنوات، ولكنها تقدمت الآن بطلب للحصول على براءات الاختراع لبدء عملية تصنيعها.

وتتميز مادة Quantum Stealth بقدرتها على إخفاء الهدف، فضلا عن ثنيها بالأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء ذات الموجة الصغيرة.

وتقدم التقنية المطورة ميزة حظر الطيف الترددي، ما أدى إلى حصولها على لقب "عباءة النطاق العريض غير المرئي".

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ويمكن القول إن المنتج غير مكلف وليس له مصدر للطاقة، كما تتمتع المادة بالقدرة على العمل في أي بيئة، مع تحقيق أداء جيد في أي وقت من النهار والليل.

وقدمت الشركة 3 براءات اختراع أخرى، واحدة منها قد تسمح باكتشاف وتتبع الطائرات. وطُورت تقنية التلاعب بالليزر، التي يمكنها تقسيم ليزر واحد إلى أكثر من 3888000 ليزر صغير.

وباستخدام العديد من أجهزة الليزر هذه، يمكن إنشاء نظام ليزر ينجز المهام مثل الرادارات، التي تستخدم عادة ليزرا واحدا ومرآة دوارة وجهاز استقبال بصري لتحديد المناطق المحيطة.

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