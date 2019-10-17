وزارة الإنتاج الحربي المصرية توقع اتفاقا مع شركة سعودية

وتهدف هذه الاتفاقية إلى اتخاذ إجراءات تأسيس شركة متخصصة في مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب كصناعة جديدة داخل السوق المصرية، لسد احتياجات السوق المحلية والقوات المسلحة المصرية، والتصدير للدول العربية والإفريقية.
ومن المقرر أن تقوم الشركة المزمع تأسيسها بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج موانع التسريب بأنواعها، لا سيما تلك التي تستخدم في المعدات العسكرية.
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