وزارة الإنتاج الحربي المصرية توقع اتفاقا مع شركة سعودية

شهد وزير الإنتاج الحربي المصري، محمد العصار، مراسم توقيع عقد اتفاق مع إحدى الشركات السعودية لتأسيس مصنع بمصر متخصص في مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب. وتهدف هذه الاتفاقية إلى اتخاذ إجراءات تأسيس شركة متخصصة في مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب كصناعة جديدة داخل السوق المصرية، لسد احتياجات السوق المحلية والقوات المسلحة المصرية، والتصدير للدول العربية والإفريقية. ومن المقرر أن تقوم الشركة المزمع تأسيسها بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج موانع التسريب بأنواعها، لا سيما تلك التي تستخدم في المعدات العسكرية.

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