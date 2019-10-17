الإمارات تغيث متضرري السيول في السودان

سيرت الإمارات عبر جمعية الشارقة الخيرية حملة إغاثية عاجلة لإغاثة متضرري السيول والأمطار في السودان، شملت حزمة من المواد الغذائية والعلاجية وزعت على الأسر في الخرطوم وولاية النيل الأبيض.

وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، إن الجمعية بادرت إلى تسيير حملة لإغاثة المتضررين في المناطق التي ضربتها السيول بالسودان؛ تنفيذا لتوجيهات الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس الإدارة.

وأضاف: "تضمنت المساعدات، التي وزعت بإشراف مكتب الجمعية في الخرطوم، حزمة من المواد الغذائية استفادت منها قرابة 1050 أسرة من سكان محلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض".

وتابع أن برنامج الحملة تضمن كذلك إغاثة علاجية بتوزيع المواد الصحية التي استهدفت القضاء على الحشرات المسببة لأمراض الملاريا، إلى جانب تطعيم نحو 2000 شخص للتحصين ضد أمراض الملاريا والتيفوئيد والحميات المجهولة والتهاب الكبد الوبائي.

وأشار إلى أن هذه المساعدات تستهدف استقرار الإنسان وتخفيف حدة الأمراض المعدية التي تنتشر إبان اجتياح السيول والأمطار الغزير، وتوعية المجتمعات بطرق الوقاية من الأمراض وتعريفهم بمخاطر السيول ونتائجها وآثارها على صحة الفرد.

وقدمت الأسر المستفيدة شكرها وتقديرها إلى دولة الإمارات وجمعية الشارقة الخيرية؛ لما قدمته من مساندة ودعم يليق بعلاقة الأخوة بين الشعبين والبلدين الشقيقين، ويؤكد الدور الكبير الذي تلعبه جمعية الشارقة الخيرية وجهودها المستمرة في دعم المحتاجين والمتضررين.